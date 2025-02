Giani consegna Pegaso d’Oro a Jasmine Paolini

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Jasmine, insieme alla famiglia del tennis azzurro, è protagonista di una stagione indimenticabile, che sta trainando l’entusiasmo e l’attenzione del nostro Paese verso il tennis e, soprattutto, verso i veri valori dello sport: la solidarietà e la socialità, lo spirito di squadra, il sacrificio, il rispetto per l’avversario, l’impegno e la volontà.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo la consegna del Pegaso d’Oro a Jasmine Paolini, al Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca.

Il Presidente ha aggiunto:

Da Castelnuovo Garfagnana, dove è nata, ai campi da tennis del TC Mirafiume di Bagni di Lucca, dove è emerso il suo talento Jasmine è riuscita a realizzare i successi più ambiti grazie, come ha detto lei stessa, al lavoro di squadra portato avanti con passione, dedizione, determinazione e rispetto delle avversarie.

Jasmine ha vinto l’oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, è arrivata in finale a Roland Garros e a Wimbledon e ha vinto il WTA 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup con la nazionale.

Il Presidente ha poi ricordato l’emozione suscitata dal discorso pronunciato da Jasmine Paolini una settimana fa davanti a Mattarella, quando il presidente ha ricevuto gli Azzurri del tennis al Quirinale.

Queste le sue parole:

Lo sport ci ha insegnato a perseverare anche quando le cose non vanno come vorremmo, a non arrenderci mai.