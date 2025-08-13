Giani celebra Toscana diffusa con tuffo di agosto al Canto della Rana

Il Presidente: ‘Un invito a esplorare queste perle nascoste’

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha scelto anche quest’anno la sorgente dell’Arno come luogo simbolo del territorio per celebrare il suo tradizionale tuffo di agosto, un gesto che unisce impegno istituzionale e passione per le tradizioni locali.

La cornice è stata quella del “Canto della Rana”, località immersa nel cuore della Toscana diffusa, progetto voluto dal Presidente e volto a valorizzare le bellezze meno conosciute ma autentiche della regione.

Accompagnato da cittadini, dal Sindaco di Pratovecchio Stia e da amministratori locali, Giani ha ribadito l’importanza di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso delle identità territoriali, lontano dai flussi più convenzionali.

Il Presidente ha dichiarato: