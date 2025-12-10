Giani all’Assemblea toscana Coldiretti

Il Presidente: ‘Agricoltura centrale nel modello di sviluppo toscano’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

‘Coltivare il futuro’, questa è l’idea che Coldiretti toscana ha scelto per tematizzare la sua assemblea regionale che si è svolta oggi a Firenze negli spazi del cinema Giunti Odeon in piazza Strozzi a Firenze.

All’incontro sono intervenuti il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore ad agricoltura, economia e turismo Leonardo Marras, l’Assessore alla sanità Monia Monni, la Presidente del Consiglio regionale Sefania Saccardi e la Presidente di Coldiretti Letizia Cesani.

Insieme hanno discusso le principali questioni attinenti al presente ed al futuro dell’agricoltura regionale.

Giani ha spiegato:

Nel modello di sviluppo e rilancio dell’economia toscana l’agricoltura deve rappresentare una parte fondamentale perché la nostra è una regione che nel settore trova una delle sue vocazioni principali. Dobbiamo dare sostegno ai giovani, alle donne e a chi nel settore lavora, sia sul piano dell’agricoltura in senso classico e stretto, sia nella trasformazione e nella capacità di offrire attraverso i nostri prodotti un’immagine della Toscana nel mondo. L’assemblea di Coldiretti rappresenta un punto di riferimento in grado di fornire preziose indicazioni per dare effettiva centralità alle politiche del settore. La Toscana deve continuare a puntare sul biologico e sul rispetto dell’ambiente, un connubio che la vede presentarsi con il 37,5% di aree coltivabili con metodi biologici e dove viene maggiormente rispettato quel principio della filiera corta e della tutela dell’ambiente, attraverso sistemi dove automazione e orientamento alla produzione industrializzata devono essere funzionali prima di tutto alla qualità della vita e dei prodotti. La Toscana, sotto questo aspetto, unisce l’agricoltura alla valorizzazione della Toscana diffusa, dove l’agricoltura diventa un volano per investire su processi che contrastano lo spopolamento delle aree meno densamente abitate, ma nel quale la dimensione della natura, della forestazione, dell’agricoltura, degli allevamenti hanno un ruolo centrale. Ci vantiamo di avere 90 DOP e IGP, prodotti rappresentativi di valori che si devono esprimere al massimo anche per un’agricoltura molto orientata verso l’export. Sono queste le linee su cui ci muoveremo per dare, appunto, centralità all’agricoltura nel nostro modello di sviluppo economico.

Marras ha detto:

Dobbiamo chiederci se le scelte che vengono fatte a livelli superiori rappresentano ancora quella che abbiamo conosciuto come politica agricola comune. Forse nell’Europa prima dei 27. Oggi, per varie ragioni comprensibili, è forse più marginale. Ridurre tutto ad un fondo unico comporta minacce consistenti. Perché così si abbassano le risorse, ma anche le difese per gli imprenditori che devono continuare ad essere competitivi. Le regioni italiane, proprio la scorsa settimana, hanno adottato una posizione comune di difesa, chiedendo al Governo di non accettare la logica del fondo unico, ridefinire un ruolo attivo dell’agricoltura italiana nell’ambito europeo e di non valicare alcuni limiti o barriere che rischiano di minacciare seriamente il settore. Credo che dobbiamo prima di tutto provare a dare ancora più valore alle imprese, e soprattutto rivolgere l’attenzione verso i giovani e verso chi sceglie e sceglierà la terra come il fattore produttivo per la sua vita. In questo momento diventa necessario accompagnare il cambio generazionale per cercare di guardare ad un futuro senza tinte fosche.

Secondo l’Assessore alla sanità Monni l’attenzione all’agricoltura passa anche dal tema della salute alimentare e veterinaria.