Giani alla presentazione di Lucca Comics&Games 2024

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La partenza del Tour de France, la presentazione di Lucca Comics&Games, una mostra come quella di Karl Kopinsky, l’artista inglese dei ritratti dei grandi ciclisti di ieri e di oggi e il centenario di Giacomo Puccini: una convergenza di eventi non casuale ma che rende bene l’idea del clima che abbiamo voluto creare e che lega Firenze e Lucca in un fil rouge di grande attrattività per tutta la Toscana.