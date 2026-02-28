Giani al sopralluogo al tunnel sotto l’Arno: ‘La Regione, c’è’

Impiegherà 7,5 milioni di euro di Fondi europei. Si attende il parere dei sommozzatori che lo hanno risalito
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il Presidente Giani ha presenziato questa mattina al sopralluogo al tunnel che a Firenze sottoattraversa l’Arno dalla pescaia di San Niccolò verso la Zecca Vecchia.
Il Presidente Giani spiega:
Si tratta di un tratto di circa 350 metri situato circa 5 metri sotto il letto del fiume e oggi completamente invaso dall’acqua.
Ai sommozzatori livornesi della società Subsea, chiediamo di individuare dove sono le falle che hanno riempito d’acqua il tunnel e compiere una valutazione su cosa occorra fare per renderlo impermeabile e permetterne la fruizione da parte dei cittadini.
È infatti innegabile l’interesse che questo manufatto, reso accessibile e percorribile a piedi, può rappresentare dal punto di vista museale, storico e turistico.
Il Presidente ha annunciato che la Regione, in accordo con il Comune di Firenze, intende contribuire alla realizzazione delle opere di risanamento ed impermeabilizzazione.
A questo scopo la Regione c’è e farà la sua parte, visto che intendiamo contribuire con 7,5 milioni di euro che derivano dai fondi europei FSC, i Fondi di sviluppo e coesione.
Avremmo in questo modo la possibilità di ottenere la fruibilità di quello che continuo a ritenere alla stregua di vero e proprio corridoio vasariano subacqueo in pieno centro cittadino.