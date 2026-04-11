Giani al Forum annuale Via Francigena e Cammini di interesse regionale

Il Presidente: ‘Tutelare l’autenticità di questi percorsi, preservare i paesaggi e i borghi e sviluppare un turismo lento, sostenibile e generativo’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il protagonismo dei Comuni, l’impegno della Regione per la promozione e la valorizzazione dei Cammini regionali e dei territori che li comprendono, il percorso verso il riconoscimento UNESCO della Via Francigena.

Sono i temi toccati dal presidente Eugenio Giani che oggi ha partecipato all’XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di interesse regionale, dal titolo ‘Comuni in Cammino. La Francigena fra tutela, turismo e territori’, che si è tenuto nel Complesso Monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni (SI).

Giani ha detto:

Il significato dell’incontro di oggi sta nel titolo stesso, perché i veri protagonisti sono i Comuni, i loro territori, le comunità che ogni giorno accolgono pellegrini e viandanti. La Toscana custodisce il tratto più significativo della Via Francigena, insieme a tutti gli altri cammini storici per i quali ci impegniamo ormai da qualche anno per quanto riguarda promozione e valorizzazione. Il compito che abbiamo tutti, insieme, è tutelare l’autenticità di questi percorsi, preservare i paesaggi e i borghi e, allo stesso tempo, sviluppare un turismo lento, sostenibile e generativo. Un turismo che crea opportunità, soprattutto per i piccoli comuni. Vorrei concludere sottolineando la sfida ambiziosa che abbiamo lanciato un anno fa, in qualità di Regione capofila, ovvero il percorso verso il riconoscimento UNESCO della Via Francigena come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un passaggio importante che spero si possa concludere positivamente.

Il Forum, organizzato dal Comune di Monteriggioni, dalla Regione, dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, AEVF, e dalla Monteriggioni A.D. 1213, ha rappresentato un momento centrale per discutere del futuro della Via Francigena e dei cammini regionali.

I temi trattati hanno riguardato la manutenzione e la segnaletica dei percorsi, l’accoglienza dei pellegrini, le buone pratiche locali ed i nuovi modelli di governance.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato il Premio Sigerico a una personalità che si è distinta per l’impegno nella promozione della Via Francigena e dei Cammini, Daniele Bibbiani del Gruppo Trekking Senese, per il contributo significativo e duraturo apportato alla manutenzione e valorizzazione del tratto toscano della Via Francigena.

Il Forum ha confermato l’importanza di unire sforzi tra istituzioni, enti locali ed operatori per garantire la valorizzazione della Via Francigena come uno dei cammini più significativi d’Europa, non solo dal punto di vista storico e culturale, ma anche come motore di sviluppo economico per i territori attraversati.

Secondo il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini:

Il Forum ha rappresentato un confronto utile e concreto tra istituzioni, associazioni e territori sulla Via Francigena. Il titolo di quest’anno vuole raccontare una metodologia di lavoro: non per interventi isolati, ma con una visione più ampia, che tiene insieme i territori e le comunità. Oggi sono emerse alcune priorità che si fanno sempre più stringenti, dalla manutenzione dei percorsi all’ospitalità, su cui lavorare nei prossimi mesi. L’obiettivo è continuare a collaborare in modo più coordinato, tenendo insieme tutela, turismo ed esigenze delle comunità locali.

Sulla stessa linea l’Assessore a cultura e turismo Marco Valenti:

Lo sviluppo della Via Francigena ci mette davanti ad una responsabilità chiara: passare dalla promozione alla gestione. Oggi il tema non è solo attrarre camminatori, ma garantire qualità lungo tutto il percorso: manutenzione costante, servizi essenziali, relazione con le imprese locali e la valorizzazione culturale. Stiamo lavorando per rendere strutturali questi aspetti, evitando interventi episodici.

In conclusione è intervenuto Francesco Ferrari, Presidente AEVF: