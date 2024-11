Giani ad apertura Mostra Mercato tartufo bianco di San Miniato (PI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Aperta oggi a San Miniato (PI) la 53a edizione della Mostra Mercato del tartufo bianco.

Al taglio del nastro è intervenuto anche il Presidente della Regione Eugenio Giani.

Ha detto:

Cinquantatré anni per un appuntamento diventato ormai tradizionale e che si svolge in tre settimane per celebrare uno dei prodotti più importanti di questo territorio.

Ma che lo abbraccia durante tutto l’anno: partendo da marzo con la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo a Cigoli, per poi proseguire in altre località ed arrivare al clou di novembre.

Quest’anno ricorre anche il ritrovamento del tartufo più grande del mondo: pesava più di due chili e mezzo e venne donato all’allora Presidente degli Stati Uniti Eisenhower.