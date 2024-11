Giani: Accordo Regione Toscana e ONU per lavorare su moda e turismo

Lo ha annunciato il Presidente della Regione partecipando al lancio dell’Hub delle Nazioni Unite per la Moda e gli stili di vita a Villa Petriolo a Cerreto Guidi (FI)

Stringeremo un accordo diretto tra Regione Toscana e Nazioni unite per lavorare insieme sulla sostenibilità del sistema moda, del tessile e dell’industria del turismo.

È la proposta avanzata dal Presidente Eugenio Giani questo pomeriggio, partecipando al lancio dell’Hub dell’ONU per la Moda e gli stili di vita presso Villa Petriolo di Cerreto Guidi (FI), tenuta che ha scelto i canoni della sostenibilità come cifra del suo progetto di struttura ricettiva.

Il Presidente, al termine del suo intervento davanti a oltre 80 partner che hanno voluto essere coinvolti nell’Hub, ha spiegato:

La stessa uscita dalla crisi attuale della moda e del tessile passa anche da nuove pratiche sostenibili, come la circolarità, il consumo responsabile, la tecnologia e scelte di vita più consapevoli. L’accordo che propongo riguarderà trasversalmente le politiche per la parità di genere per la valorizzazione di quella che io chiamo la Toscana diffusa, per un turismo che per la regione vale il 13,5% del Pil e che va sostenuto portando i flussi anche fuori dalle città d’arte e destagionalizzandolo con nuove proposte creative.

L’Hub delle Nazioni Unite per la Moda e gli stili di vita presso Villa Petriolo nasce come centro dimostrativo e divulgativo delle buone pratiche di sostenibilità nel settore della moda, del tessile e del turismo, per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda ONU 2030.

La sua attività si inserisce in un percorso di collaborazione tra Nazioni Unite e Regione Toscana che si è fatto più stretto in occasione dell’ultima missione istituzionale guidata dallo stesso presidente Giani a New York.

Giani, ringraziando la Direttrice dell'ufficio dell'ONU per le partnership Lucie Brigham per la scelta di dare casa in Toscana a questo nuovo centro delle Nazioni Unite, ha sottolineato come