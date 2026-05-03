Giani a Siena per feste cateriniane

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Alle celebrazioni in onore di Santa Caterina, in corso a Siena ed entrate nel vivo, è intervenuto oggi domenica 3 maggio anche il Presidente della Toscana Eugenio Giani, in occasione del corteo delle contrade verso il santuario e della tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva quest’anno donato da Varazze in Liguria, per i Comuni d’Italia, e dal Comune di Castel del piano per l’Arcidiocesi.

Il Presidente Giani commenta:

Santa Caterina è patrona d’Italia e d’Europa e queste feste sono un momento che unisce fede, storia e identità.

Santa Caterina è un esempio eterno di chi non lascia indietro nessuno e la sua figura che ha saputo parlare al mondo il linguaggio della pace, del dialogo e della responsabilità è ancora attuale.

La testimonianza di Caterina resta un punto di riferimento per i valori su cui si fonda la convivenza civile.

Essere qui significa rinnovare un impegno: costruire, ogni giorno, percorsi di concordia e di umanità.