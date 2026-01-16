Giani a presentazione piano per sviluppo territorio ‘Cinigiano 2031’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha partecipato oggi alla presentazione del piano programmatico per lo sviluppo del territorio ‘Cinigiano 2031’, effettuata dal Sindaco Luciano Monaci a un anno e mezzo dal suo insediamento.

Il Presidente Giani ha sottolineato:

Ho voluto essere presente per riconfermare l’impegno preso con la legge 11 del 2025 sulla valorizzazione della Toscana diffusa, territori meno popolati ma con borghi bellissimi e carichi di storia come Cinigiano, posta tra il monte Amiata e la Maremma.

È stata un’occasione importante per confrontarsi, ascoltare proposte e lavorare insieme su sviluppo, servizi, qualità della vita e sostenibilità per la comunità. Al tempo stesso, ho ribadito la difesa della legge regionale sulla montagna, che il Governo vorrebbe fortemente ridimensionare.

Quello di Cinigiano è un territorio con una forte identità e una comunità viva che guarda al futuro partendo dalle sue radici, attenta allo sviluppo e che desidera partecipare e costruire insieme.