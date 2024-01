Giani a Ospedale Prato: comprimere spese per tutelare servizi cittadini

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Prosegue la campagna di ascolto del Presidente Eugenio Giani negli ospedali toscani.

Dopo Orbetello, Barga e Massa, questa mattina, 4 gennaio, il Governatore si è recato all’Ospedale Santo Stefano di Prato dove ha incontrato medici e operatori sanitari.

Voglio capire, attraverso queste chiacchierate nei nostri ospedali, come operare nel miglior modo possibile per raggiungere il mio obiettivo, che è quello di comprimere un po’ le spese del sistema sanitario senza toccare i servizi, in modo da arrivare alla fine dell’anno ad una situazione in cui vi siano le risorse necessarie, anche per migliorare i servizi.

I tagli a cui mi riferisco infatti sono quelli ‘non sanitari’, ovvero che non riguardano direttamente la salute dei cittadini. E su questi sarò drastico.