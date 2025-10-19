Giani a Monsummano (PT) a ‘Sportivabilia’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato questa mattina a Monsummano (PT) in occasione della giornata conclusiva di ‘Sportivabilia’, l’iniziativa dedicata alla promozione dell’attività sportiva per le persone diversamente abili in corso nella zona sportiva di Piazza Pertini.

Eugenio Giani ha detto:

È un’iniziativa davvero lodevole interamente dedicata all’inclusione. Mi complimento con la sindaca di Monsummano Simona De Caro per averla organizzata e anche con la sindaca di Lamporecchio Anna Trassi che ha collaborato.

Del resto è ormai da tempo che l’attività paralimpica si è affermata anche nel nostro Paese e sono numerosi gli atleti, anche toscani, che primeggiano in Europa e nel mondo.

‘Sportivabilia’ rappresenta, dunque, un’occasione preziosa per incrementare i vivai dei praticanti dei vari sport, dal basket alle discipline atletiche, al nuoto, alla scherma e a tante altre attività sportive che sono davvero alla portata di tutti, nessuno escluso.