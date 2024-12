Giani a lavoratori Beko: La Toscana è con voi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Noi non vi lasceremo soli e non lasceremo che la Toscana perda questo punto di riferimento.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani agli operai della Beko.

Il Presidente è voluto essere nuovamente presente a distanza di alcuni giorni ai cancelli dello stabilimento senese accanto ai 299 operai che rischiano il licenziamento entro il 31 dicembre 2025.

Ha detto ancora Giani:

Quella data va cancellata. Questo sito deve rimanere aperto qualsiasi cosa accada.

Se un’impresa sigla un accordo ad aprile e a novembre chiude e lo tradisce, significa che quell’accordo era stato vissuto non in buona fede.

Di questo dovranno rendere conto sotto tutti gli aspetti, a questo noi ci ribelliamo e invitiamo anche il Governo a ribellarsi. In Italia non possono accadere queste situazioni e in Toscana sicuramente non accadrà.

Anzi, daremo l’impulso per dire che la Toscana è manifatturiera e crede fortemente nello sviluppo. Da qui deve partire un processo di rigenerazione industriale che sia da esempio.