Giani a La Doganaccia, primo campus europeo per cura asma pediatrica

Presentata l’iniziativa ‘Respiriamo insieme’

L’aria della Doganaccia, 1530 metri di altitudine nel Comune di Abetone Cutigliano (PT) è la più adatta per chi soffre di asma o di patologie respiratorie.

È quanto ha stabilito il CNR che, anche per le caratteristiche del suo microclima, l’ha selezionata preferendola ad altri 60 siti in Italia come sede per il primo campus europeo per la cura dell’asma pediatrica, in collaborazione con il Meyer di Firenze.

Questa mattina alla presentazione di ‘Respiriamo insieme’ questo il nome dell’iniziativa presso La Grande Baita a Doganaccia ha partecipato il Presidente Eugenio Giani insieme al Sindaco Gabriele Bacci.

Il Presidente Giani ha detto: