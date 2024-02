Giani a inaugurazione Firenze Home Texstyle e Immagine Italia

Il Presidente: ‘Firenze Fiera, polo in crescita’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana è al fianco di Firenze Fiera in questa fase di sviluppo del polo espositivo fiorentino, un polo in crescita, con caratteristiche uniche in Italia, che si arricchisce ogni anno di nuove iniziative ed eventi di prestigio.

Lo ha detto il Presidente Eugenio Giani che stamani alla Fortezza da Basso ha partecipato all’inaugurazione di Firenze Home Texstyle e Immagine Italia & Co, la tre giorni che, fino al 12 febbraio, è dedicata alle nuove tendenze del tessile per la casa, nautica, spa, hotellerie & contract e fragranze a fianco delle nuove collezioni per l’autunno/inverno 2024/2025 dell’intimo lingerie.

Il Presidente Giani ha proseguito:

Aver unito ancora una volta in fiera i due comparti manifatturieri, quella del tessile per la casa e della lingerie, è importante per la valorizzazione della qualità del vivere l’intimità e il comfort delle nostre case.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, con il Presidente Giani, il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, Enrico Conti, presidente della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Firenze, Marina Scognamiglio in rappresentanza dell’Agenzia ICE insieme agli organizzatori dei due saloni e tanti buyer ed operatori provenienti da tutta Italia e da vari Paesi del mondo.