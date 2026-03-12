Giani a Didacta: ‘Collodi è parte fondamentale dell’identità toscana’

Internet del Presidente al Liceo Coreutico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo

Trovo molto azzeccata la scelta di dedicare la tredicesima edizione di Didacta a Collodi. La trovo azzeccata per il valore della figura di Carlo Lorenzini e per l’importanza di Pinocchio, il suo libro per eccellenza, uno dei best seller di tutti i tempi, tradotto in oltre trecento lingue.

Così il Presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha aperto il suo incontro con gli studenti del Liceo Coreutico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo.

L’incontro, organizzato a Didacta nello stand dell’ufficio scolastico regionale, ha avuto al centro proprio la figura di Pinocchio e del suo autore visti in relazione alla terra dove affondano le loro radici.

Giani ha detto:

Collodi è profondamente toscano: nasce a Firenze esattamente 200 anni fa e qui morirà 64 anni dopo. La sua figura rappresenta benissimo la nostra identità.

Il Presidente ha poi evidenziato il valore dell’evento in corso alla Fortezza da Basso: