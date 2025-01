Giani a Cecina (LI): il punto su casa ed ospedale di comunità

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In viaggio per la Toscana nei cantieri della nuova assistenza sanitaria territoriale.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha visitato a Cecina, in provincia di Livorno, l’immobile che diventerà il nuovo consultorio hub. Un’occasione per monitorare anche l’andamento dei lavori dell’ospedale di comunità e dell’hospice.

Per il consultorio sono stati investiti 2300 mila euro: i lavori partiranno ad aprile e a luglio il consultorio sarà utilizzabile. Sull’ospedale di comunità, all’interno del presidio ospedaliero di Cecina, l’investimento è, invece, di un milione e 500 mila euro e per la maggior parte di tratta di fondi PNRR.

Giani spiega:

Da giugno all’interno troverà sede e sarò operativa anche la COT, la centrale operativa territoriale che dovrà garantire e coordinare la presa in carico del paziente fragile.

Giani, allargando il discorso a tutta la nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale toscana, commenta:

Entro settembre conto che almeno metà delle settantasette casa di comunità su cui stiamo lavorando siano funzionanti.

Sono soddisfatto e per questo ringrazio i Sindaci per il lavoro che stanno portando avanti in accordo con l’ASL.

Giungono anche buone notizie rispetto alla bonifica dei terreni dove sorgeranno la casa e l’ospedale di comunità di Rosignano. Infatti, con un importo contenuto sarà possibile rendere edificabile la zona:, quindi confermo il mio impegno per quanto riguarda la costruzione dell’intero complesso.