Giani a Castelnuovo in Avane, nel comune di Cavriglia (AR)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stata una giornata storica per Castelnuovo in Avane, il borgo dell’aretino completamente disabitato, nel comune di Cavriglia, che potrà adesso rinascere grazie ai 20 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero per la cultura, in dote con il PNRR.

Il Presidente Eugenio Giani con un sopralluogo oggi ha segnato il primo passo simbolico del percorso che riporterà vita, abitanti, funzioni nell’antico paese da ridestare.

Giani ha parlato nel corso di un incontro che si è svolto nell’Auditorium del museo Mine, museo delle miniere e del territorio, davanti a un centinaio di cittadini e agli ultimi quattro Sindaci di Cavriglia, naturalmente quello attuale Leonardo Degl’Innocenti e il capogruppo del PD in Regione Vincenzo Ceccarelli.

Ha detto Giani:

Quello di Castelnuovo in Avane è un progetto tanto concreto quanto bello e dagli alti contenuti valoriali perché rinasce un borgo che è stato drammatico teatro di un eccidio nazifascista nel 1944 in cui morirono 74 persone fucilate in piazza dagli SS, e rinasce un borgo che ha subito in seguito un esilio forzato dei suoi abitanti, costretti a lasciarlo per far posto alle miniere.

La sua nuova vita porta con sé un significato bellissimo e profondo che conferma la bontà della scelta caduta su Castelnuovo in Avane, la scelta migliore. Cosa che mi ha fatto molto piacere abbiano riconosciuto anche gli altri sindaci in corsa.

Faccio i miei complimenti al sindaco e a tutta l’Amministrazione di Cavriglia per aver presentato un progetto così valido che, non dimentichiamo, tra i suoi elementi positivi, conta anche il fatto di essere un borgo interamente pubblico, caratteristica determinante per il buon andamento e la velocità dell’operazione.