Gianfranco Caliendo in concerto a Casa Mehari con ingresso gratuito

L’artista si esibirà in ‘Memorie di un Capellone’ l’11 gennaio a Quarto (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà sabato 11 gennaio la prima iniziativa pubblica del 2025 del bene confiscato Casa Mehari in via Nicotera n. 8 a Quarto (NA).

Alle ore 19:30 concerto ‘Memorie di un Capellone’ di Gianfranco Caliendo, voce storica, chitarrista e autore dello storico gruppo ‘Il Giardino dei Semplici’ dal 1974 al 2021.

Caliendo ripercorrerà i cinquant’anni della sua carriera attraverso le più grandi hit, tra cui ‘M’innamorai’, ‘Miele’, ‘Tu ca nun chiagne’, ‘Vai’, ‘Concerto in La Minore’ e tante altre.

Alcuni numeri della carriera di Caliendo: 4milioni di copie vendute, 30 milioni di ascolti in streaming, tre partecipazioni a Sanremo e al Festivalbar, oltre 2mila concerti in Italia e all’estero.

Parteciperà al concerto Giada Caliendo, conosciuta come Miss ‘Turuturu’ dal famoso singolo lanciato a Sanremo 2001 e diventato successo internazionale con oltre 2milioni di copie vendute e 93 milioni di ascolti in streaming.

Per partecipare al concerto è necessario richiedere l’invito chiamando il numero 347-1594511 oppure al numero 081-3538745.

L’evento è l’ultimo in calendario del programma ‘Casa Mehari in festa: dai beni confiscati ai beni in comune’, un progetto finanziato dalla Regione Campania con la Legge Regionale n. 24 del 28 dicembre 2023.

Durante l’iniziativa sarà aperto il bar curato dalla Cooperativa Sociale ‘La Quercia Rossa’ e saranno disponibili i pacchi solidali dell’associazione ‘La Bottega dei Semplici Pensieri’.

Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Nicotera n.8,traversa di via Pozzillo, zona denominata ‘la Macchia’, a Quarto, area flegrea della Città Metropolitana di Napoli.

L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano ‘Il Mattino’; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985.

L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato ‘La Bottega dei Semplici Pensieri’, capofila dell’ATS, la cooperativa ‘La Quercia Rossa’, l’associazione culturale ‘Artemide’ e l’associazione di promozione sociale ‘Dialogos’.

Il bene è stato inaugurato il 20 maggio 2022 e in questi anni ha ospitato centinaia di iniziative sociali e culturali.