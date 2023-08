Giancane in concerto all’Ultravox Firenze

In concerto il 31 agosto al Parco delle Cascine

Ha prestato i propri brani alle due serie animate di Zerocalcare, ‘Strappati lungo i bordi’ e la recente ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’.

Per Giancane, adesso, è tempo di tornare a calcare le scene: ‘Tutto male’ è il nuovo album che il cantautore romano presenta giovedì 31 agosto, ore 22:00, sul palco dell’Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine.

La serata è a ingresso libero e prima del concerto, ore 20:00, tutti a tifare viola, davanti al maxischermo di Ultravox, per Fiorentina – Rapid Vienna.

Racconta Giancane:

È il mio terzo disco di inediti e racchiude 5 anni di vita, di tour, di depressione, di felicità, di infelicità, di malattie, di autostrade, concerti, lutti, vabbè insomma 5 anni di vita. È un disco un po’ depresso, un po’ cazzone ed è una raccolta che racchiude anche tutto ciò che musicalmente volevo fare.

Schietto, irriverente, dissacrante: Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, è tutto questo.

‘Tutto Male’ è un regalo ai fan e un oggetto di culto. Il disco si presenta in diversi formati, tutti corredati da un album di figurine, un booklet alternativo che comprende, oltre alla cover, 10 illustrazioni – una per ciascun brano – di 8 artisti diversi, coinvolti da Giancane nella realizzazione dell’apparato grafico del disco.

Primo tra tutti Zerocalcare, con cui rinnova un sodalizio iniziato nel 2018. Al team di lavoro si sono presto aggiunti anche Gliscarabocchidimaicolemirko, Marcello Crescenzi, Domenico Migliaccio, che ha disegnato la cover, Timidessen, Nova, Silvia Sicks e Wallie.

E non finisce qui. Le 11 tracce di Giancane scelte da Zerocalcare per la sua nuova serie Netflix ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, prodotta da Movimenti Production – società del gruppo Banijay – con BAO Publishing, sono disponibili in un doppio vinile comprendente il nuovo album ‘Tutto Male’ e un secondo LP dal titolo ‘Sei in un paese meraviglioso’, con le canzoni scelte per la serie. La copertina è disegnata da Zerocalcare stesso.

Così Giancane commenta la rinnovata collaborazione con Zerocalcare:

Sono molto onorato di aver contribuito a musicare la nuova serie di Zerocalcare: ho composto le musiche di alcune parti mentre finivo il mio nuovo disco e ho potuto metterci un po’ di depressione accumulata nel tempo, che nelle tracce del disco non ha trovato sbocchi. La cosa che mi ha divertito molto è stata quella di poter dare ad alcune canzoni, apparentemente divertenti, una veste minimale riprendendo i temi solo con il pianoforte e provando ci siamo accorti che calzavano a pennello su alcune scene.

Aprono la serata i pisani Ico e I Casi Umani, anche loro con un album fresco di stampa, ‘Cavolo nero’: canzoni irriverenti, testi tragicomici, influenze pop, punk-rock e lo-fi. Dopo i live, spazio al Never Mind Dj-set.

Ultravox Firenze è lo spazio estivo adiacente all’Anfiteatro delle Cascine, nel polmone verde di Firenze. La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 del Comune di Firenze. Progetto cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.