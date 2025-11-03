Ghera: Treni Lazio sulla direttissima fino al primo semestre 2027

Tavolo tecnico presso la sede delle Ferrovie dello Stato
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Si è svolta oggi pomeriggio presso la sede delle Ferrovie dello Stato un tavolo tecnico con l’Assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, i rappresentanti di Ferrovie dello Stato, delle regioni Toscana e Umbria.
Oggetto dell’incontro le modifiche in vigore con il nuovo orario invernale che interesseranno la direttissima, con particolare riferimento all’impatto sui treni regionali, ma anche il punto sui lavori di ammodernamento delle infrastrutture attualmente in corso sulle diverse linee che attraversano la Regione Lazio.
Nel corso dell’incontro è emersa l’importante decisione comunicata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, ART, che ha confermato la possibilità di far circolare ancora sulla direttissima i treni regionali con velocità fino a 160kmh, fino alla consegna dei 22 treni con velocità 200kmh che dovrebbe concludersi nel primo semestre 2027.
L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara:
La possibilità di continuare a far circolare i treni regionali sulla direttissima fino alla consegna dei nuovi convogli che viaggiano a 200kmh è una soluzione di buon senso sulla quale abbiamo lavorato in questi mesi.