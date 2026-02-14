Home Lazio Regione Lazio Ghera: Sabotaggio treni AV è opera di cretini che danneggiano pendolari

Ghera: Sabotaggio treni AV è opera di cretini che danneggiano pendolari

Di
Redazione
-
stazione treni

Circolazione sulle linee dell’Alta velocità Roma – Napoli e Roma – Firenze rallentata per due sabotaggi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Chi in queste ore ha danneggiato le linee dell’Alta Velocità, pensando così di creare un danno alle Istituzioni, oltre a essere un delinquente è anche un cretino, che ha ottenuto l’unico risultato di mettere in difficoltà i pendolari che quotidianamente utilizzano i treni.

Ci auguriamo che i responsabili di queste azioni scellerate vengano presto individuati e puniti.

Ringrazio a nome della Regione Lazio i tecnici e i lavoratori di Ferrovie dello Stato per essere intervenuti prontamente in modo da consentire la ripresa graduale del servizio.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE