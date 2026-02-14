Ghera: Sabotaggio treni AV è opera di cretini che danneggiano pendolari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Chi in queste ore ha danneggiato le linee dell’Alta Velocità, pensando così di creare un danno alle Istituzioni, oltre a essere un delinquente è anche un cretino, che ha ottenuto l’unico risultato di mettere in difficoltà i pendolari che quotidianamente utilizzano i treni.

Ci auguriamo che i responsabili di queste azioni scellerate vengano presto individuati e puniti.

Ringrazio a nome della Regione Lazio i tecnici e i lavoratori di Ferrovie dello Stato per essere intervenuti prontamente in modo da consentire la ripresa graduale del servizio.