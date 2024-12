Ghera: Regione Lazio investe sul potenziamento raccolta differenziata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha affermato l’Assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

L’Assessore Fabrizio Ghera ha spiegato:

Cogliamo positivamente l’appello di Legambiente Lazio sull’economia circolare e su tutte le iniziative volte al miglioramento della gestione del ciclo rifiuti.

Da questo punto di vista, ricordo che non meno di due settimane fa abbiamo pubblicato l’esito del bando regionale di oltre 14 milioni di euro, di cui 5 milioni per Roma Capitale, il resto a favore di 44 Comuni delle 5 Province del Lazio per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Nel 2025 prevediamo di dare un importante impulso agli investimenti sul potenziamento delle raccolte differenziate.

Vogliamo rendere la nostra Regione sempre più virtuosa anche in materia di rifiuti e questo lo stiamo realizzando con il potenziamento della raccolta differenziata e il sostegno a tutti i progetti che vanno in questa direzione.