Ghera: Raddoppio Lunghezza – Bagni di Tivoli opera attesa da anni

Il raddoppio dei primi 5 chilometri della tratta Lunghezza – Bagni di Tivoli rappresenta la prima fase di un intervento strategico atteso da anni che comporterà grandi vantaggi per tutta la ferrovia FL2.

Grazie a quest’opera aumenterà l’offerta per i pendolari dell’area di Tiburtina e per il turismo molto attivo per le bellezze di Tivoli note in tutto il mondo.

Ringrazio il Governo per gli investimenti e tutti gli attori che hanno reso possibile questo raddoppio che consente alla Regione Lazio di portare avanti il piano di ammodernamento delle ferrovie regionali, fondamentale per rendere sempre sostenibile ed efficiente la rete dei trasporti.