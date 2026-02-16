Ghera e Rinaldi: Accogliamo con favore cambio orari tratta TR – RI – AQ

Il ringraziamento a Trenitalia
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Accogliamo con favore il cambio degli orari sulla linea ferroviaria Terni – Rieti – L’Aquila a partire da oggi, 16 febbraio.
Desideriamo ringraziare Trenitalia che, dopo il tavolo tecnico alla Regione Lazio lo scorso 23 gennaio, dove erano presenti anche i Sindaci dei territori interessati, si è da subito attivata per risolvere le criticità del servizio.
Grazie a un confronto costruttivo è stato possibile accogliere le richieste dei pendolari e, soprattutto, degli studenti che utilizzano questa tratta ferroviaria.
Lo hanno dichiarato gli Assessori della Regione Lazio Fabrizio Ghera e Manuela Rinaldi, commentando il cambio degli orari sulla linea ferroviaria Terni – Rieti – L’Aquila.