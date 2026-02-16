Home Territorio Abruzzo Ghera e Rinaldi: Accogliamo con favore cambio orari tratta TR – RI...

Ghera e Rinaldi: Accogliamo con favore cambio orari tratta TR – RI – AQ

Di
Redazione
-
stazione dei treni

Il ringraziamento a Trenitalia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Accogliamo con favore il cambio degli orari sulla linea ferroviaria Terni – Rieti – L’Aquila a partire da oggi, 16 febbraio.

Desideriamo ringraziare Trenitalia che, dopo il tavolo tecnico alla Regione Lazio lo scorso 23 gennaio, dove erano presenti anche i Sindaci dei territori interessati, si è da subito attivata per risolvere le criticità del servizio.

Grazie a un confronto costruttivo è stato possibile accogliere le richieste dei pendolari e, soprattutto, degli studenti che utilizzano questa tratta ferroviaria.

Lo hanno dichiarato gli Assessori della Regione Lazio Fabrizio Ghera e Manuela Rinaldi, commentando il cambio degli orari sulla linea ferroviaria Terni – Rieti – L’Aquila.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE