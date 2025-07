Ghera: Dalla Regione Lazio risultati concreti su mobilità sostenibile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie alle modifiche apportate al Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria approvato dalla Regione Lazio i Comuni avranno la possibilità di effettuare interventi per mitigare l’inquinamento nell’ottica di un generale miglioramento dell’ambiente.

La mobilità sostenibile rappresenta una sfida importante per il presente e per le future generazioni e su questo la Regione Lazio ha avviato una serie di iniziative, come dimostrano gli investimenti realizzati per il rinnovo del parco mezzi Cotral e Astral, con autobus di ultima generazione e quindi ecosostenibili.

È in corso la fornitura di 68 nuovi autobus, di cui 62 saranno alimentati a gas naturale compresso, CNG, con la quale la nostra flotta regionale conterà in totale 480 autobus Iveco di ultima generazione, a cui aggiungere i bus elettrici per i quali sono già stati stanziati i fondi.

Tutto questo con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico nel Lazio, nella direzione di una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.