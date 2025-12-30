Ghera: Da rimodulazione accordo con MIT 29 mln per completare RM – VT

Le risorse recuperate dalla nuova ripartizione verranno destinate per l’ammodernamento e il potenziamento della Riano – Morlupo

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che recepisce la rimodulazione di un Accordo di Programma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio sottoscritto il 20 dicembre 2002.

La delibera ridefinisce la ripartizione delle risorse destinate agli interventi sulle ferrovie regionali Roma – Lido e Roma – Viterbo in base al nuovo quadro economico, allo stato di avanzamento dei progetti e alla ridefinizione degli stessi, consentendo di consolidare il quadro finanziario degli interventi, garantire la continuità delle opere in corso e porre le basi per il completamento degli investimenti infrastrutturali strategici per la mobilità regionale.

