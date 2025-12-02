Ghera: Da Moody’s riconoscimento importante per lavoro Giunta Rocca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il miglioramento del rating della Regione Lazio certificato da Moody’s, è una conferma dell’operato della Giunta Rocca che in due anni e mezzo di legislatura ha avviato un piano di risanamento dei conti puntando allo stesso tempo su investimenti destinati allo sviluppo e al miglioramento dei servizi.

Questi dati rappresentano un risultato importante per tutta la Regione che si accredita come Ente nazionale affidabile e di grande riferimento per il Paese.