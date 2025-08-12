Ghera: Da Mallamo ottimo lavoro su rinnovamento ferrovie Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie all’ottimo lavoro di squadra fra ASTRAL e la Regione Lazio è stato possibile avviare in questi due anni e mezzo di mandato un piano di ammodernamento delle ferrovie regionali mai effettuato in questi anni, come dimostra l’apertura odierna della nuova stazione Acilia Sud – Dragona della Roma – Lido.

Per questi motivi ringrazio l’Amministratore unico uscente, Antonio Mallamo, per il lavoro svolto e per aver consentito di concludere e avviare molti dei progetti proposti dalla Giunta regionale.