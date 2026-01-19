Home Lazio Regione Lazio Ghera: Case Comunità Morena e Tiburtino III importanti presidi cittadini

Ghera: Case Comunità Morena e Tiburtino III importanti presidi cittadini

Di
Redazione
-
Casa della Comunità Tiburtino III

L’Assessore: ‘Grazie ai finanziamenti del Governo Meloni, alla Regione Lazio e alle ASL che stanno andando avanti in questo processo, daremo sempre più servizi ai cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’intervento sulle Case della Comunità di Morena e Tiburtino III confermano il grande lavoro che la Giunta Rocca sta facendo per potenziare sempre di più le strutture sanitarie a livello periferico, con particolare attenzione a quei quartieri periferici che hanno più bisogno di sanità e di salute.

Grazie ai finanziamenti del Governo Meloni, la Regione Lazio e le ASL stanno andando avanti in questo processo, daremo sempre più servizi ai cittadini, riducendo la pressione sugli ospedali che devono occuparsi degli interventi più importanti, e rafforzando l’assistenza verso gli anziani e le persone che hanno bisogno di cure mediche e sanitarie.

Lo ha dichiarato l’Assessore della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE