Ghera: Case Comunità Morena e Tiburtino III importanti presidi cittadini

L’intervento sulle Case della Comunità di Morena e Tiburtino III confermano il grande lavoro che la Giunta Rocca sta facendo per potenziare sempre di più le strutture sanitarie a livello periferico, con particolare attenzione a quei quartieri periferici che hanno più bisogno di sanità e di salute.

Grazie ai finanziamenti del Governo Meloni, la Regione Lazio e le ASL stanno andando avanti in questo processo, daremo sempre più servizi ai cittadini, riducendo la pressione sugli ospedali che devono occuparsi degli interventi più importanti, e rafforzando l’assistenza verso gli anziani e le persone che hanno bisogno di cure mediche e sanitarie.