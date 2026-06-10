Ghera: Al via i lavori di dragaggio del porto di Anzio (RM)

Le attività necessarie per l’intervento di rifioritura delle scogliere esistenti in località Capo d’Anzio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Sono partite questa mattina le attività di dragaggio del porto di Anzio avviate dalla Regione Lazio nell’ambito degli interventi legati alla protezione della costa.
L’Assessore alla Tutela del Demanio e Territorio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara:
Il dragaggio del porto è un intervento propedeutico per garantire il passaggio dei pontoni che andranno a posizionare e risagomare otto scogliere esistenti che si trovano in prossimità del promontorio di Capo d’Anzio.
Con questo intervento verranno asportati circa 8mila metri cubi di sabbia e ciò consentirà anche agli operatori ittici e agli aliscafi di poter compiere le manovre in entrata e uscita dal porto in sicurezza, favorendo quindi le attività lavorative e il turismo.
L’intervento di Anzio si inserisce nel piano triennale di difesa della costa sul quale la Regione Lazio ha investito 90 milioni di euro fra ripascimenti, realizzazione di scogliere a mare ed altri interventi previsti nello studio della costa realizzato dall’università Roma Tre.