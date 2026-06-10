Ghera: Al via i lavori di dragaggio del porto di Anzio (RM)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono partite questa mattina le attività di dragaggio del porto di Anzio avviate dalla Regione Lazio nell’ambito degli interventi legati alla protezione della costa.

L’Assessore alla Tutela del Demanio e Territorio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara:

Il dragaggio del porto è un intervento propedeutico per garantire il passaggio dei pontoni che andranno a posizionare e risagomare otto scogliere esistenti che si trovano in prossimità del promontorio di Capo d’Anzio.

Con questo intervento verranno asportati circa 8mila metri cubi di sabbia e ciò consentirà anche agli operatori ittici e agli aliscafi di poter compiere le manovre in entrata e uscita dal porto in sicurezza, favorendo quindi le attività lavorative e il turismo.