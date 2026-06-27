Ghera: Al Comune di Latina un milione di euro aggiuntivo per il TPL

L’Assessore: ‘La rideterminazione del fabbisogno tiene conto del numero dei residenti, oltre 100mila abitanti’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, ha deliberato un finanziamento di un milione di euro come fondo aggiuntivo destinato al servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Latina.
L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara:
L’intervento deciso dalla Giunta regionale si inserisce nell’ambito del complesso processo di riprogrammazione e ridefinizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale introdotto con le UdR che prevedono l’aggregazione di tutti i Comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale e dei capoluoghi di Provincia, in n. 11 unità di rete, con l’obiettivo di rendere più equa ed efficiente la distribuzione delle risorse finanziarie disponibili superando il criterio della “spesa storica”.
In base ai nuovi criteri i Comuni capoluogo di provincia non sono inclusi nelle UdR ma nonostante l’esclusione, la Giunta regionale ha rideterminato per questi il relativo fabbisogno trasportistico.
Nel caso di Latina, essendo l’unico Comune del Lazio, escludendo Roma Capitale, che in base ai dati ISTAT vanta una popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ai sensi dell’art. 9, comma 160, della L.R. n. 19/2022, il concorso finanziario regionale è stato incrementato, arrivando per il 2026 a 4.086.612 di euro.