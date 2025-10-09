Ghera: A lavoro per verificare progetto di navigabilità Tevere

L’Assessore: ‘Vogliamo restituire il fiume alla piena fruibilità dei cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La valorizzazione e la “vivibilità” del Tevere è un tema che riveste un’importanza cruciale per la Giunta regionale, sia per il rilancio socioeconomico del territorio che per accogliere le richieste dei cittadini che vogliono un fiume sempre più fruibile.

È questo il messaggio lanciato dal convegno organizzato ieri presso la sede del WeGil dall’assessorato alla Mobilità e Tutela del Territorio e Demanio della Regione Lazio in occasione della settimana del Tevere Day.

L’incontro dal titolo ‘Il Tevere, via navigabile’ ha visto confrontarsi associazioni ed esperti che lavorano sul fiume della Capitale da anni.

L’Assessore Fabrizio Ghera ha illustrato le attività della Regione Lazio in materia di gestione e tutela del fiume affrontando anche il tema della navigabilità sul quale la giunta di centrodestra è a lavoro.

L’Assessore Ghera ha dichiarato: