Gesù, Maestro di Luce: grande iniziato tra Esseni e Massoneria

Gesù Cristo si rivela come un grande iniziato, un Maestro di luce che non chiede adesione dogmatica ma disponibilità interiore, quasi bussando alla porta del Tempio silenzioso che ognuno porta nel proprio petto.

In questa prospettiva, non è soltanto il ‘Figlio di Dio’ della catechesi, ma il Compagno di viaggio dell’anima che attraversa prove, notti oscure, attese e rinascite, indicando una via di trasformazione accessibile a massoni e profani, credenti e cercatori laici.

Le opere esoteriche come ‘I grandi iniziati’ di Édouard Schuré e i due volumi de ‘L’altro volto di Gesù’ di Anne Givaudan e Daniel Meurois ci permettono di intravedere, dietro l’icona, il volto vivo di un saggio esseno, erede di antiche sapienze, simbolo di rinascita spirituale e custode di un messaggio ancora attuale: ogni uomo può diventare tempio di luce.

Schuré inserisce Gesù in una vera ‘catena iniziatica’: Rama, Krishna, Ermete, Mosè, Orfeo, Pitagora, Platone sono come colonne di un medesimo Tempio e il Nazareno ne è il santuario più intimo.

Quando afferma che

Gesù Cristo ne costituisce il tabernacolo

evoca l’immagine di un cuore umano divenuto dimora del Verbo, un luogo segreto dove la sapienza dei misteri antichi non è più solo dottrina, ma esperienza viva, carne e respiro.

In questa linea, Gesù non appare come rottura, ma come compimento:

Non veni solvere, sed adimplere. Non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento.

Matteo 5, 17-37 17

La Legge scolpita nella pietra diviene Legge scritta nel cuore, la parola temuta diventa parola liberante, il Dio lontano si fa Presenza interiore che guida come una stella nel cielo dell’anima.

L’ascesi del Maestro, purificazione nel deserto, illuminazione nella predicazione, unione nella croce e nella risurrezione, risuona come un cammino iniziatico in tre tempi, non estraneo al linguaggio dei gradi massonici: dalle tenebre alla luce, dalla frammentazione all’unità.

In lui il ‘ciclo ariano’ di cui parla Schuré si trasforma in un canto d’amore universale: l’amore non è più sentimento vago, ma forza cosmica organizzatrice, capace di riconciliare l’uomo con se stesso, con gli altri e con il Principio.

Gesù, grande iniziato, mostra così che il vero miracolo non è la sospensione delle leggi della natura, ma la trasfigurazione dello sguardo, la capacità di vedere il sacro nel quotidiano, il divino nel volto del fratello.

Nei due volumi de ‘L’altro volto di Gesù’, ‘Memorie di un Esseno’, Givaudan e Meurois ci conducono in un paesaggio più raccolto, quasi confidenziale: il Gesù che incontriamo lì è un giovane discepolo che cresce all’interno di una comunità essena, tra mura semplici e cieli stellati, nel silenzio dei salmi e nel lavoro condiviso.

La disciplina del respiro, la purezza degli alimenti, la meditazione sull’aura non sono dettagli esotici, ma strumenti di raffinamento interiore, destinati a trasformare la sua natura in un canale limpido per la luce.

Il primo volume narra questo apprendistato: un Gesù che impara, ascolta, sbaglia e si rialza, circondato da fratelli che, come in una loggia, sostengono e vigilano, specchiandogli i suoi progressi e i suoi limiti.

Il secondo volume mostra la lenta maturazione verso un sacrificio che non è semplice sofferenza, ma atto alchemico: la croce diventa il grande alambicco in cui il piombo della paura, del tradimento, dell’abbandono si trasforma in oro di compassione, di perdono, di donazione totale.

Questa prospettiva, pur discutibile sul piano storico, ha un valore iniziatico evidente: il Cristo non è più figura irraggiungibile, ma fratello maggiore nel cammino, colui che può dire Via, Veritas, Vita non per separare, ma per indicare tre movimenti interiori.

Via: il passo concreto di ogni giorno.

Veritas: la sincerità con se stessi, la capacità di guardare la propria ombra.

Vita: la luce che nasce quando si smette di difendersi e ci si lascia attraversare dall’amore.

Per il lettore di oggi, questa immagine diventa invito a riconoscere in sé l’esseno interiore, quella parte silenziosa che conosce il ritmo del respiro, la pazienza del seme, la certezza che ogni inverno ha in sé una primavera

La Massoneria conosce bene il linguaggio della notte e dell’alba, della caduta e della ricostruzione: il passaggio dalle tenebre alla luce è il gesto fondante di ogni iniziazione.

In questo contesto, il Cristo appare come archetipo del Maestro che attraversa la morte simbolica per rinascere a un livello superiore di coscienza, diventando guida di altri fratelli nel cammino verso la luce.

Lux in tenebris lucet. La luce splende nelle tenebre

non è soltanto un versetto: è la descrizione di un processo iniziatico in cui la luce non cancella le tenebre dall’esterno, ma le trasfigura dall’interno.

La loggia come tempio ideale rispecchia questo itinerario: dal quadro di loggia alla chiusura dei lavori, tutto parla di un andare e tornare, morire e rinascere, scendere in sé e risalire trasformati.

Il cammino dal profano al Maestro trova una potente risonanza nella vicenda di Gesù: come Hiram, egli conosce il tradimento, la caduta, il silenzio del sepolcro; come l’iniziato che riceve la parola riacquistata, risorge portando nel corpo le tracce della prova, ma con uno sguardo nuovo sul mondo.

Le correnti esoteriche che si nutrono del simbolismo cristico vedono in lui il Figlio della Luce che squarcia il velo di Maya, l’Osiride risorto, il Messia che armonizza le Sephiroth spezzate del nostro albero interiore.

In questa sinfonia di simboli, le parole Pater, dimitte illis diventano formula iniziatica: il perdono non è debolezza, ma atto sovrano che spezza la catena della reazione e inaugura il regno della libertà.

È la squadra che misura e la compasso che abbraccia, l’equilibrio tra giustizia e misericordia, struttura e tenerezza.

Dopo la celebrazione della nascita del Salvatore, l’attenzione può spostarsi dal presepe esteriore al presepe interiore: quel luogo segreto in cui ciascuno può permettere alla luce di nascere, crescere, maturare.

Gesù, come grande iniziato, offre un vero ‘vangelo laico’ di fratellanza.

Docendo discimus. Insegnando impariamo.

Le sue parabole sono strumenti pedagogici che parlano al cuore prima ancora che alla mente.

Ogni parabola è un piccolo rito: un fatto quotidiano che apre uno squarcio sull’Assoluto, un frammento di vita che diventa specchio per il nostro cammino.

Ut unum sint. Che tutti siano uno.

Non è un sogno di uniformità, ma un’architettura di differenze riconciliate.

Come in loggia, dove fratelli diversi per storia, cultura, sensibilità si siedono allo stesso Oriente, così il Cristo iniziato invita a costruire un tempio di cuori liberi, “non fatto da mani d’uomo”, in cui ognuno porta la propria pietra squadrata.

In questo cantiere spirituale, la nascita che celebriamo non è solo quella di un bambino a Betlemme, ma quella di una coscienza nuova, capace di guardare all’altro non più come minaccia, ma come parte del medesimo corpo vivente.

La sua vita sembra sussurrare: ogni sepolcro vuoto genera un’alba, ogni Getsemani contiene in sé una possibilità di vita nuova, ogni inverno dell’anima custodisce un seme di primavera.

Spes ultima dea. La speranza è l’ultima dea.

Non un proverbio consolatorio, ma una legge iniziatica: finché l’uomo è disposto a rialzarsi, a rimettersi in cammino, a bussare ancora una volta alla porta del Tempio, la luce troverà una via per filtrare.

Per i fratelli massoni, per i cercatori sinceri, credenti o meno, il Cristo grande iniziato può essere allora il simbolo di un impegno concreto: riconoscere la propria ombra senza paura; scegliere la luce non come fuga, ma come responsabilità; farsi strumento di riconciliazione in un mondo lacerato.

Se una traccia del suo messaggio dovesse restare, potrebbe essere questa: non sei solo nella notte. C’è una luce che ti precede, una che ti accompagna e una che ti aspetta al di là di ogni svolta. Quella luce porta molti nomi, ma in Massoneria e nella tradizione esoterica cristiana un nome resta inciso nel cuore del Tempio: Gesù, Maestro di Luce.