Gestione disagio psico-lavorativo nelle Forze Armate e Forze di Polizia

Interessante seminario al Consiglio regionale del Lazio a Roma

Il 16 giugno 2023 si è tenuto presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio a Roma il seminario formativo dal titolo ‘La gestione del disagio psico-lavorativo nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia’.

La giornata di scambio e accrescimento è stata organizzata dall’associazione ‘Mai più Violenza Infinita’ nella persona della sua Presidente, la dott.ssa Virginia Ciaravolo e ha visto la partecipazione di tantissime professioniste e tantissimi professionisti che da anni si muovono nel campo della tutela del benessere psicofisico sul posto di lavoro per tutti coloro che lavorano al servizio della Nazione nelle Forze Armate e di Polizia.

I lavori sono stati aperti da professionisti che ricoprono cariche istituzionali, ovvero da: l’On. Giuseppe Emanuele Cangemi, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; l’On. Monica Ciaburro, Vice Presidente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati; l’On. Stefania Ascari, membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati; l’On. Andrea De Maria, membro della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.

Nonostante si tratti di uomini e donne appartenenti a partiti politici differenti, è molto importante vedere come tutti siano uniti nella volontà di tutelare tutti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che, ogni giorno, scendono in campo, sottolineando la necessità di mettere in atto delle iniziative per tutelare il loro benessere fisico e psicologico e intervenire attivamente in quei casi in cui ci sono elementi in contrasto con questa necessità.

Successivamente, sono intervenuti professionisti dell’ambito del benessere psicofisico: la dott.ssa Virginia Ciaravolo, Psicoterapeuta; la dott.ssa Antonella Cortese, Psico-criminologa; il dott. Damiano Quarta, Psichiatra. Nel pool di esperti c’è stato spazio dedicato alle testimonianze di coloro che quotidianamente vivono il peso di situazioni stressanti che alla lunga portano a un esaurimento emotivo e conseguente malessere, come: il dott. Massimo Improta, Primo Dirigente dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico presso la Questura di Roma; i rappresentati di realtà sindacali, quali: COISP, Nuovo Sindacato Carabinieri, COSP e SUM.

Il territorio nazionale vanta la presenza di numerosissimi sindacati che contengono le necessità degli agenti di polizia e dei militari, sentinelle vigili della tutela dei loro diritti.

Il dott. Domenico Pianese, la dott.ssa Monica Giorgi, il dott. Domenico Mastrulli e il dott. Michele Sprovara hanno sottolineato all’unanimità la necessità di prevenire attivamente le cause del disagio di tutti i lavoratori delle Forze Armate e di Polizia.

Afferma Domenico Pianese, Segretario Generale del sindacato di polizia COISP;

Basti pensare che nella sola Polizia di Stato, dal 1995 ad oggi, si sono verificati oltre 350 suicidi, la maggior parte compiuti da uomini tra i 40 e i 55 anni.

In un mondo ideale sarebbe bello se venisse rispettato non solo il diritto alla sicurezza dei cittadini, ma anche il diritto al benessere di chi è chiamato quotidianamente a garantire sicurezza.

La tutela del benessere mentale non può e non deve essere più un tabù, qualcosa di cui vergognarsi: le operatrici e gli operatori delle Forze Armate e di Polizia devono sapere che il loro benessere conta e non è assolutamente disdegnevole chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.

Prevenire il disagio garantisce un funzionamento più ottimale dell’intera squadra; non può essere più un optional.

In occasione della giornata di lavori, è stata consegnata una targa al Maresciallo Capo Carmine Pedata per l’assoluta dedizione e l’impegno costante dimostrati in missione di sicurezza in Afghanistan.