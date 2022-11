Gestione beni confiscati alle mafie, proposta Fondazione Con il Sud

Dibattito pubblico in programma il 22 novembre a La Gloriette di Napoli

Si terrà domani 22 novembre, a partire dalle ore 10:00, in Napoli, presso La Gloriette, via Francesco Petrarca 50, il dibattito pubblico dedicato al tema della gestione dei beni confiscati, a cura di Fondazione Con il Sud, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore della Campania.

Obiettivo del confronto pubblico è porre l’accento sulla proposta che FondazioneCon il Sud lancia ai gestori dei beni confiscati, puntando su sinergie territoriali e creazione di servizi per le comunità interessate.

Introduce:

Angelica Viola, Cooperativa sociale L’Orsa Maggiore.

Intervengono:

Simmaco Perillo, Presidente Consorzio NCO;

Luigi Lochi, Coordinatore Gruppo di lavoro permanente sul tema dei beni confiscati alle mafie Fondazione Con il Sud.

Partecipano:

Mario Morcone, Assessore alla legalità della Regione Campania;

Antonio De Iesu, Assessore alla legalità del Comune di Napoli.

Modera il dibattito:

Giovanpaolo Gaudino, Portavoce Forum Terzo Settore Campania.

Conclude: Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud.

Previsti interventi di organizzazioni e gestori di beni confiscati.