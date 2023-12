‘Gershwin Suite’ al Teatro Savoia

L’esibizione di Marco Guidolotti Quartet è in programma a Campobasso il 10 dicembre

Domenica 10 dicembre, alle ore 18:30, il Teatro Savoia di Campobasso ospiterà, all’interno della rassegna concertistica organizzata dagli Amici della Musica ‘Walter De Angelis’, Marco Guidolotti Quartet, in ‘Gershwin Suite’.

Il quartetto è composto dallo stesso Marco Guidolotti al sax e clarinetto, da Felice Tazzini al pianoforte, da Francesco Pierotti al contrabbasso, da Valerio Vantaggio alla batteria con la voce recitante Gino Saladini, il progetto multimediale è dedicato alla vita e alle musiche di George Gershwin.

Il Concerto realizzato nell’ambito del progetto ‘Circolazione musicale in Italia’ è promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica.

Marco Guidolotti è un attivissimo musicista italiano, si diploma in clarinetto nel 1999 e successivamente in Musica Jazz, sassofono, con il massimo dei voti al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Nel 2010 ha vinto il ‘Premio Internazionale Massimo Urbani’ ed ha suonato con i più importanti musicisti italiani ed internazionali.

Collabora stabilmente con la RAI e Mediaset per le produzioni di programmi televisivi, con 45 produzioni e circa 450 dirette televisive, tra cui Ballando con le stelle, Domenica In, I raccomandati, Amici, L’Anno che verrà, Il cantante mascherato, e cinematografici, più di 90 colonne sonore suonate per i maggiori film e fiction RAI e Mediaset con compositori come Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Nicola Piovani, Andrea Guerra, Savio Riccardi, Paolo Vivaldi, Nicola Tescari.

Ha all’attivo alcuni progetti a suo nome, che sono diventati dischi prodotti da case discografiche come Philology Label, Off Limits, Egea, Tosky Records.

Ha suonato nei teatri e Festival più importanti del mondo come Montreal e Ottawa, Ankara, Smirne, Istanbul, Nantes, Bruxelles, Tirana, Tomar, Tabarka, Bogotà, Medellin, Cali, Bangkok, Mosca, Vienna, Canberra, Perth, ecc. Ha avuto collaborazioni illustri come Ennio Morricone, Woody Allen, David Foster, Andrea Bocelli, Armando Trovajoli, Dave Liebman, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto, Stefano di Battista, Dee dee Bridgewater, Danilo Rea, Alex Britti.

Dal 2015 è il sassofonista solista de ‘Il Volo’. È docente di Clarinetto e Sassofono presso i Licei musicali e scuole medie ad indirizzo musicale. Nel 2018 è stato eletto Primo sax baritonista d’Italia, dai lettori della rivista specializzata JAZZIT.

Gino Saladini è uno scrittore di thriller di successo, ‘L’uccisore’ pubblicato da Rizzoli editore; ‘Hypnos’ edito da Sonzogno editore; ‘Roma giungla’ edito da Marsilio editore, e di sceneggiature, ‘Albedo’ e ‘Il tunnel trasparente’ del regista Christian Lucidi. Criminologo e medico legale, opinionista RAI, SKY e Mediaset.