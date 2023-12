Gerardo Marino nominato Segretario regionale UGL Salute Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

Gerardo Marino è il nuovo Segretario della UGL Salute Campania.

Dichiara il Segretario nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano:

Ho ritenuto di individuare in Marino la persona adatta per dare slancio e vigore alla nostra Federazione su un territorio complesso come quello campano dove la criticità della sanità sono particolarmente accentuate da anni di gestione inadeguata del SSR.

Gerardo ha una notevole esperienza sindacale maturata sul campo e indiscusse capacità.

Sono certo che con lui alla guida la UGL Salute Campania crescerà e si radicherà con sempre maggiore forza.