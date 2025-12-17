Geotermia, TAR Toscana boccia i ricorsi contro proroga concessioni

Soddisfazione di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha bocciato i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie collegate allo sfruttamento della geotermia sul territorio toscano.

Le concessioni, in scadenza al 31 dicembre 2026, erano state prorogate fino al 2046 grazie ad un accordo industriale tra Regione Toscana ed il gestore ENEL Green Power, che si era impegnato a nuovi investimenti per circa 3 miliardi di euro ed alla realizzazione di interventi ‘compensativi’ nelle aree interessate.

