George Alexander Said-Zammit Accademico d’Onore Accademia di Arnau Roger

Prestigioso riconoscimento per statura intellettuale e rigore scientifico

S.E. l’Ambasciatore della Repubblica di Malta, Prof. George Alexander Said-Zammit, è stato eletto nell’ultima Assemblea dei Soci Accademico d’Onore dell’Accademia di Arnau Roger.

George Alexander Said-Zammit rappresenta una figura di spicco della Repubblica di Malta, caratterizzata da una carriera che interseca in modo unico l’eccellenza accademica nel campo dell’Archeologia e la rappresentanza statale di alto livello in qualità di Ambasciatore e Plenipotenziario.

Il suo profilo professionale non è lineare, ma si sviluppa in parallelo attraverso oltre tre decenni di esperienza nell’istruzione, nella dirigenza pubblica e, più recentemente, nella diplomazia strategica.

La sua traiettoria può essere suddivisa in tre fasi professionali cruciali: la Fase Accademica Fondativa e di Docenza, avviata nel 1991, la Fase di Alta Dirigenza Esecutiva nel settore educativo, 2014/2023, e la Fase Diplomatica Strategica, iniziata con incarichi nel 2021 e consolidatasi nel 2023 fino ad oggi.

Il percorso formativo ha avuto inizio a Malta, dove Said-Zammit è nato nel 1969. Tra il 1987 e il 1990, ha conseguito il Bachelor of Arts (BA) presso l’Università di Malta (UM), concentrandosi in Archeologia e Classici.

Questa specializzazione iniziale ha stabilito la sua radice disciplinare, essenziale per la comprensione della storia e del patrimonio culturale maltese. Successivamente, ha rafforzato le sue credenziali internazionali completando un Master of Arts (MA) in Archeologia presso l’Università di Durham, nel Regno Unito, tra il 1992 e il 1994.

In parallelo alla sua carriera iniziale di docente, Said-Zammit ha ottenuto un Diploma Post-laurea in Amministrazione e Management dell’Istruzione, Postgraduate Diploma in Education Administration and Management, dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Malta, completato tra il 2007 e il 2009.

Questa qualifica è stata fondamentale per l’assunzione di posizioni di gestione di alto livello nella pubblica amministrazione maltese.

Il culmine del suo percorso di alta specializzazione è il Dottorato di Ricerca, PhD, in Archeologia, conseguito presso l’Università di Leiden, nei Paesi Bassi, dopo aver frequentato il programma tra il 2011 e il 2016.

La sua ricerca di dottorato si è concentrata su Houses and Domestic Space in Seventeenth and Eighteenth Century Hospitaller Malta.

Questo lavoro ha adottato un approccio multifattoriale, utilizzando metodologie avanzate, come la space syntax, per analizzare la configurazione e la funzione degli spazi domestici del periodo ospitaliero, spazi che variavano da palazzi a residenze affluenti fino a semplici hovels e abitazioni troglodite.

L’analisi ha collegato l’architettura a concetti sociologici complessi, come la generazione di privacy, l’interazione, l’identità e la relazione tra lo spazio domestico e i ruoli di genere e lo status sociale.

La sua carriera nell’istruzione è iniziata come Insegnante di Storia presso l’Archbishop’s Seminary, Rabat, a Malta. In seguito, ha mantenuto un legame continuativo con l’Università di Malta, dove tiene lezioni fin dal 1991.

Le sue attuali aree di insegnamento presso l’UM includono l’applicazione della Space Syntax alla Facoltà per l’Ambiente Costruito. La sua autorità accademica si estende oltre i confini maltesi. Attualmente, è Professore di Archeologia presso la New Vision University di Tbilisi, in Georgia.

Riveste anche il ruolo di Professore Ospite, Visiting Professor, presso la Yerevan State University, in Armenia. Questa espansione internazionale include anche un’affiliazione come Professore di Scienze Sociali presso EUCLIDE, EUCLID.

Parallelamente alla sua attività di docenza, Said-Zammit ha progredito verso posizioni di top management all’interno del Ministero dell’Istruzione di Malta.

Il ruolo di maggior rilievo in questo settore è stato quello di Direttore dell’Istruzione, Director of Education, che ha ricoperto in modo continuativo per quasi un decennio, dal 2014 al marzo 2023.

Questo incarico di gestione amministrativa nazionale dimostra una comprovata esperienza nella direzione istituzionale su larga scala prima del suo completo trasferimento nel corpo diplomatico.

La sua preesistente rete di autorità accademica nel Caucaso ha fornito una base solida e credibile, che Malta ha potuto sfruttare per elevare le relazioni bilaterali a livello interstatale, concentrandosi inizialmente su aree di cooperazione come l’istruzione e la cultura.

L’esperienza come Direttore dell’Istruzione ha fornito la competenza istituzionale necessaria per trasformare questi legami accademici in cooperazioni diplomatiche ufficiali. Nel periodo 2021/2022 è stato Ambasciatore Non-Residente della Repubblica di Malta presso l’Armenia e la Georgia.

Dal marzo del 2023 è per la Repubblica di Malta sia Ambasciatore Plenipotenziario, Residente, presso lo Stato del Kuwait e sia Ambasciatore Non-Residente presso il Regno Hascemita di Giordania e la Repubblica d’Iraq. Inoltre è insignito di numerose onorificenze.

Le sue aree di competenza spaziano dall’archeologia storica all’analisi spaziale teorica. Il fondamento della sua ricerca risiede nell’Archeologia Fenicia e Punica, con un focus particolare sui modelli di utilizzo del territorio, gli insediamenti e l’archeologia funeraria nel mondo Punico Maltese.

La sua area di ricerca più distintiva, sviluppata attraverso il suo Dottorato, è l’Architettura Vernacolare e l’Antropologia dello Spazio. Questo include l’applicazione della Space Syntax e l’antropologia della casa per studiare gli ambienti domestici storici.

Egli analizza l’architettura non solo in termini di materiali, ma come un luogo di interazione umana che genera privacy, comunicazione, identità e sicurezza. Ha anche contribuito a studi sul patrimonio cristiano maltese, esplorando il nesso tra religione, cultura e la comunità rurale attraverso l’analisi delle chiese vernacolari.

Il Prof. Said-Zammit è autore di diverse pubblicazioni accademiche, incluse monografie e articoli in riviste specializzate, pubblicate in diversi Paesi, Malta, Regno Unito, Italia, Armenia e Spagna. Ha anche partecipato alla curatela di volumi accademici, come quelli relativi agli Ordini Militari Religiosi, focalizzandosi sulla gestione del vasto patrimonio dell’Ordine di San Giovanni.

Il suo standing internazionale è confermato da prestigiose Fellowships onorarie, che attestano la qualità e l’impatto della sua ricerca: Fellow of the Society of Antiquaries of London, FSA, Fellow of the Society of Antiquaries of Scotland, FSA Scot, Fellow of the Royal Anthropological Institute, FRAI. Inoltre, gode del titolo baronale di Nyanza.

Motivazione del conferimento onorario

Il Consiglio Direttivo, considerando l’eccezionale e multidisciplinare produzione accademica, nonché la sua carriera diplomatica al servizio delle relazioni nel Mediterraneo allargato, il suo riconoscimento a livello globale determinato da numerosi Fellowship che testimoniano la sua statura intellettuale e il suo rigore scientifico, è lieto di nominare il Prof. Ambasciatore George Alexander Said-Zammit Accademico d’Onore.

Congratulazioni vivissime a S. E. George Alexander Said-Zammit!