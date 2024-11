‘Gentilezza che Unisce’: Napoli promuove azioni gentilezza per comunità

Il 13 novembre illuminata di viola la Fontana del Nettuno in Piazza Municipio

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, l’Assessorato alle Pari Opportunità, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, CUG, ha presentato la Manifestazione di Interesse per Azioni Gentili.

L’iniziativa parte dell’assegnazione della Città Metropolitana di Napoli come Capitale Nazionale di ‘Costruiamo Gentilezza 2024’ e punta a promuovere pratiche concrete di gentilezza su tutto il territorio metropolitano.

L’invito è rivolto ad associazioni, scuole, enti locali, cittadini e realtà del terzo settore, per proporre progetti che favoriscano il rispetto, ‘inclusione e il dialogo tra i diversi gruppi della città.

L’obiettivo è creare una rete di azioni che possano migliorare la vita quotidiana a Napoli, attraverso il sostegno a chi è in difficoltà, il rispetto degli spazi comuni e la valorizzazione delle storie e del lavoro di tutti.

Le proposte selezionate entreranno a far parte in un’iniziativa per promuovere le azioni sul territorio. Ogni azione gentile rappresenta un passo concreto verso una città più accogliente e inclusiva, in particolare per i più giovani.

L’Amministrazione, inoltre, per la giornata del 13 novembre, ha colto l’opportunità di presentare anche il Manifesto della Gentilezza del Comune di Napoli, un documento che vuole ispirare cittadini e lavoratori a fare della gentilezza una parte essenziale del vivere quotidiano.

Il Manifesto elenca piccoli gesti concreti, come il rispetto degli spazi pubblici, l’attenzione alle persone in difficoltà e la valorizzazione delle storie e dei talenti di ciascuno.

Enti e cittadini interessati possono presentare le proprie proposte entro il termine indicato, seguendo le modalità descritte nella manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Comune di Napoli.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune.

L’Assessore alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha dichiarato:

‘Gentilezza che Unisce’ è un’opportunità concreta per rafforzare il senso di comunità a Napoli. La gentilezza può migliorare la nostra quotidianità e i rapporti tra le persone. Un lavoro da svolgere insieme affinché Napoli diventi una città in cui il rispetto e la collaborazione siano al centro della vita di tutti. Credo che sia compito delle istituzioni dare l’esempio, sostenendo iniziative che puntano a costruire una città dove ogni cittadino possa sentirsi parte di un progetto comune di crescita e inclusione. Questa visione richiede il contributo di tutti e un impegno concreto da parte delle istituzioni a valorizzare chi lavora ogni giorno per il bene comune.

Questa sera sarà, inoltre, illuminata di viola la Fontana del Nettuno in Piazza Municipio.