Genitorialità in Campania: attivazione voucher secondogeniti nati 2026

Voucher di 600 euro spendibile per l’acquisto di beni e servizi per il neonato
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione ‘voucher nuovi nati secondogeniti‘, è possibile attivare l’assegno unico per i secondogeniti nati nel 2026, secondo le consuete modalità.
Il voucher, del valore di 600 euro, è spendibile per l’acquisto di beni e servizi per il neonato.
Inoltre, attraverso la piattaforma, sono disponibili gli ulteriori servizi offerti dagli Enti del Terzo Settore – selezionati nell’ambito della misura ‘Genitori si diventa’ – in favore dell’intero nucleo familiare: supporto psicologico, supporto allo studio, babysitteraggio, campi estivi, orientamento al lavoro, ecc.
Maggiori informazioni al link Genitori si diventa https://fse.regione.campania.it/genitori-si-diventa-pagina/.
Le imprese possono, inoltre, continuare a presentare manifestazioni di interesse, attraverso la piattaforma https://sinfonia-serviziterritoriali.soresa.it, per essere inserite nell’elenco di operatori economici convenzionati, presso i quali i genitori beneficiari potranno utilizzare il voucher.