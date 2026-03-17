Genitori protestano all’USR Campania: criticità all’IC Alberto Mario

Si chiede l’allontanamento della Dirigente scolastica

Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina 17-03-26 i genitori dell’Istituto Comprensivo Alberto Mario si radunano all’esterno della sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Numerose famiglie segnalano alle istituzioni una serie di criticità che stanno interessando l’Istituto.

Tra i principali nodi emerge l’assenza del Consiglio d’Istituto, attualmente dimissionario e commissariato. A questo si aggiungono le dimissioni di gran parte delle figure di sistema e dei collaboratori della dirigenza, oltre a frequenti cambi negli incarichi all’interno dello staff.

Le difficoltà riguardano anche la gestione delle attività scolastiche da parte della Dirigente scolastica, Maddalena Iannone.

Docenti e genitori segnalano problematiche di natura amministrativa ed economica, che comportano il blocco di diverse attività formative ed extracurricolari già programmate, tra cui uscite didattiche e viaggi di istruzione.

A queste criticità si aggiungono segnalazioni relative alla gestione del personale scolastico, in particolare degli insegnanti di sostegno. Secondo quanto riferito dai genitori ed insegnanti, in alcune situazioni gli alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 vengono lasciati privi del necessario supporto dedicato, con conseguente affidamento alla sola docente curricolare, chiamata a gestire contemporaneamente l’intera classe.

Una situazione che alimenta un crescente malcontento nella comunità scolastica e che, secondo docenti e famiglie, incide sulla qualità dell’offerta formativa e sul clima educativo all’interno della scuola.

I genitori chiedono alla Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Monica Matano, che l’iter ispettivo avviatosi già da diversi mesi si concluda in tempi brevi e che si intervenga per ripristinare condizioni di normalità nella gestione dell’Istituto, chiedendo. inoltre, l’allontanamento della Dirigente scolastica Maddalena Iannone.