Generale Figliuolo premiato dalla sezione Firenze dei Lucani nel mondo

Presente il Presidente della Regione Toscana Giani

A margine della riunione tecnico istituzionale a Palazzo Strozzi Sacrati tra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il generale Francesco Paolo Figliuolo, l’associazione culturale Lucani a Firenze – rappresentata dalla vice presidente Salvatrice Lo Bosco, per conto della presidente Antonella Di Noia – ha consegnato il premio ‘Eccellenza lucana dell’anno 2023’ al Generale Figliuolo per l’impegno profuso al Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della Difesa, per quello di commissario per il contenimento e contrasto emergenza Covid e di commissario ricostruzione in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Presente in sala anche il Direttore dell’Istituto farmaceutico militare Gabriele Picchioni.