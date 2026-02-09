Gelato Day 2026 a Gelatissimo Artglace

L’Assemblea Generale a Stoccarda segna l’ingresso ufficiale dell’Ungheria nella Confederazione Europea dei Gelatieri Artigiani

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione di Gelatissimo, la fiera internazionale di settore in programma dal 7 all’11 febbraio 2026 a Stoccarda, Germania, si è svolta l’Assemblea Generale della Confederazione Europea dei Gelatieri Artigiani Artglace, un importante momento di confronto e programmazione per il futuro del gelato artigianale in Europa.

L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni nazionali aderenti, riuniti per definire le prossime iniziative comuni e rafforzare la collaborazione tra i diversi Paesi europei.

Tra i momenti più significativi dell’assemblea, l’incontro con la delegazione ungherese, che ha ufficialmente presentato la richiesta di adesione alla Confederazione.

L’Assemblea ha accolto con entusiasmo la proposta, sancendo così l’ingresso dell’Ungheria tra i Paesi membri di Artglace. Da oggi, quindi, anche l’Ungheria entra a far parte della grande famiglia della Confederazione Europea dei Gelatieri Artigiani, rafforzando ulteriormente il carattere internazionale e inclusivo dell’organizzazione.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il neoeletto presidente di Uniteis, Augusto De Pellegrin, insieme a Daniel Rizzi, consigliere dell’associazione, a testimonianza del forte spirito di collaborazione tra le organizzazioni del settore e del continuo rinnovamento delle rappresentanze nazionali all’interno del panorama europeo.

All’incontro ha partecipato anche Laura Lamia, Console Generale d’Italia in Stoccarda, sottolineando il rilievo istituzionale dell’appuntamento.

Durante la fiera si sono svolti numerosi incontri istituzionali e tecnici, che hanno confermato il ruolo sempre più centrale di Artglace nella promozione del gelato artigianale europeo, nella tutela dell’artigianalità e nella valorizzazione della Giornata Europea del Gelato Artigianale.

Domenico Belmonte, Presidente di Artglace, ha dichiarato:

L’ingresso dell’Ungheria rappresenta un segnale importante di crescita e di unità per il nostro settore. Artglace continua ad allargare i propri confini, coinvolgendo sempre più Paesi in un progetto comune che mette al centro qualità, tradizione e innovazione.

A conferma del valore strategico dell’appuntamento, la Camera di Commercio Italo-Tedesca ha fortemente incoraggiato la partecipazione di Artglace a Gelatissimo, come momento di confronto e visibilità per il gelato artigianale europeo.

Inoltre, è stato presentato il Gusto dell’Anno del Gelato Day 2026, ‘Melody’: protagonista per tutta la durata di Gelatissimo, con presentazioni e degustazioni all’interno della fiera, la ricetta ufficiale è stata decretata durante il concorso europeo promosso da Artglace e ospitato a SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence.

A firmare il Gusto dell’Anno è Juanma Guerrero, della gelateria Sicilia Gelati di Torre del Mar, Malaga, Spagna.

Gelato Day. Il conto alla rovescia verso il Gelato Day 2026 è così ufficialmente iniziato: il 24 marzo si celebrerà la quattordicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, promossa da Artglace e Longarone Fiere Dolomiti per diffondere la cultura del gelato artigianale e valorizzare il sapere artigiano.

Un’eccellenza gastronomica che rappresenta l’unico alimento a cui il Parlamento europeo abbia dedicato una Giornata ufficiale e che genera oggi un valore economico di 11,7 miliardi di euro in Europa.

L’edizione 2026 assume un significato particolarmente simbolico: ispirata all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio, unisce due linguaggi universali, gusto e musica, in un racconto corale di creatività e identità europee. ‘

Melody‘, con la sua base cremosa arricchita da variegatura e granella di pistacchio e da una delicata salsa all’arancia, interpreta questa visione come una vera e propria partitura di sapori.

Il 24 marzo migliaia di gelaterie in tutta Europa celebreranno il gelato artigianale con eventi, degustazioni e iniziative dedicate, mentre il filo conduttore con l’Eurovision proseguirà anche nel mese di maggio con iniziative speciali a Vienna.

Tutti gli aggiornamenti sulla quattordicesima edizione del Gelato Day sono disponibili sul sito www.gelato-day.com e sulle pagine ufficiali del Gelato Day su Facebook, Instagram e YouTube.

Tutte le gelaterie d’Italia e d’Europa sono invitate a aderire all’edizione 2026 del Gelato Day registrandosi sul sito www.gelato-day.com e segnalando tutte le iniziative in programma per il 24 marzo 2026.