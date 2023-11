‘Gedeone cuor di fifone’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena il 19 novembre ad Arzano (NA)

Domenica 19 novembre, alle ore 18:00, prosegue al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto artisticamente da Roberta Stravino, ‘Teatro in Famiglia’, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Per il prossimo appuntamento, la Mansarda dell’Orco è in scena con ‘Gedeone cuor di fifone’, un racconto scritto da Roberta Sandias, diretto da Maurizio Azzurro e con Antonio Elia e Luigi Savinelli. Le musiche sono di Maria Gabriella Marino.

Due fratelli, Gedeone e Pancrazio, sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere. Ma la loro quotidianità è limitata dalle paure di Gedeone, un vero fifone, che arriva a temere perfino la propria ombra e trova conforto nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare le proprie paure.

Un filtro magico che rende coraggiosi e che, in realtà, è solo succo di lampone, viene donato a Gedeone da un cavaliere errante, ovvero Pancrazio travestito. È proprio attraverso una serie di travestimenti, che incarnano le paure più radicate di Gedeone, che Pancrazio costringerà il fratello a fare i conti con i suoi timori per affrontarli e sconfiggerli. Un colpo di scena finale svelerà l’inganno e renderà Gedeone impavido e coraggioso.

Lo spettacolo si sviluppa tra colpi di scena, incontri e travestimenti, situazioni comiche e grottesche. Il racconto teatrale vuole essere un pretesto per indagare le paure infantili e aiutare ad affrontarle e superarle attraverso il gioco.

‘Teatro in Famiglia’ è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia.

La rassegna comprende spettacoli di prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti e spettacoli musicali interattivi. Si proseguirà fino al 17 marzo e la direzione artistica è a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Gli spettacoli prevedono un biglietto per il singolo spettacolo a 5 euro per gli adulti e a 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi 25 – 37

Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

338-9007997 / 081-0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo