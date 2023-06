GEA 2023 al Parco archeologico di Aeclanum

Il 17 giugno in programma a Mirabella Eclano (AV) la visita guidata ‘Storie da Quintodecimo’

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia la Direzione regionale Musei Campania rende noto di aver avviato un progetto di riqualificazione dedicato alle aree archeologiche recentemente annesse alla rete, riguardante in particolare il Parco archeologico di Aeclanum.

Già avviati i lavori di manutenzione del verde, ai quali seguiranno quelli rivolti a migliorare il sistema di illuminazione e la delimitazione e sicurezza del parco.

Inoltre, nell’ambito del programma di valorizzazione dei siti, la Direzione sta elaborando un nuovo percorso informativo e didattico che valorizzerà le evidenze archeologiche e accompagnerà il visitatore nella scoperta dell’antica Aeclanum.

In questa cornice, al fine di condividere nuovi preziosi strumenti di conoscenza, sabato 17 giugno 2023, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Parco archeologico di Aeclanum propone alle 17:00 una visita guidata curata da Sandra Lo Pilato, archeologa collaboratrice della Direzione, che racconterà le storie e gli uomini che popolarono le terre di Quintodecimo, l’abitato che, nell’alto medioevo, sorgerà dai fianchi dell’antica Aeclanum, la città “a forma di cuore” sulla via Appia.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti.

Info:

Via Nazionale delle Puglie, 164

Mirabella Eclano (AV)

+39 0825 449175

drm-cam@cultura.gov.it