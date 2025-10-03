Gaza, Rocca: Solidarietà al medico dello Spallanzani colpito al volto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo la mia più ferma condanna per la vile aggressione subita ieri sera da un medico dell’Istituto Spallanzani di Roma, colpito al volto da tre individui mentre rientrava dalla manifestazione pacifica ‘100 ospedali per Gaza’.

Un gesto inaccettabile che offende non solo la vittima, ma l’intera comunità sanitaria e civile della nostra Regione. Quella manifestazione intendeva esprimere solidarietà per gli oltre 1.600 medici e infermieri uccisi dall’inizio del conflitto, donne e uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno a curare e soccorrere.

A questo professionista va tutta la mia solidarietà personale e istituzionale, insieme all’augurio di una pronta guarigione.

La violenza, qualunque ne sia la matrice, non può mai trovare giustificazione né spazio in una società democratica. In un momento di grande tensione internazionale, è nostro dovere ribadire che il diritto a esprimere le proprie opinioni e a manifestare pacificamente deve essere tutelato con fermezza.

Le istituzioni del Lazio sono e saranno sempre al fianco di chi subisce intimidazioni e aggressioni.

Confido che le Forze dell’ordine possano fare al più presto piena luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto inaccettabile.