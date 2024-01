Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Il Consiglio comunale ha sospeso questa mattina, 24 gennaio, i lavori per ricevere alcuni rappresentanti della comunità palestinese cittadina.

La richiesta avanzata è che Napoli – città di pace – si faccia portavoce col Governo italiano, tramite il Sindaco Manfredi, per far cessare la strage di civili palestinesi nella striscia di Gaza e per consentire l’arrivo di aiuti umanitari.