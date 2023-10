Gaza: Bin Salman sente Erdogan, Macron e Raisi

Il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto telefonate dai Presidenti turco, francese e iraniano

Il Principe ereditario dell’Arabia Saudita e Primo Ministro, Mohammed bin Salman, ha ricevuto telefonate dal Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dal Presidente francese Emmanuel Macron e dal Presidente iraniano Ibrahim Raisi.

Nel corso dei colloqui è stata affrontata la situazione a Gaza, la necessità di fermare l’escalation, porre fine all’assedio e proteggere i civili.

Secondo quanto riporta l’Agenzia di stampa saudita, SPA, in una chiamata al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il Principe ereditario dell’Arabia Saudita ha discusso dell’attuale escalation militare a Gaza e nei suoi dintorni e ha confermato che il Regno sta compiendo sforzi incessanti nella comunicazione regionale ed internazionale con l’obiettivo di un coordinamento congiunto per fermare l’escalation in corso.

Ha inoltre sottolineato la posizione del Regno di respingere qualsiasi attacco contro i civili e la perdita di vite innocenti e ha sottolineato la necessità di osservare i principi del diritto internazionale umanitario e la necessità di fermare l’attacco alla Striscia di Gaza.

Durante la telefonata, il principe ereditario ha rimarcato la ferma posizione del Regno nel sostenere la causa palestinese e ha sostenuto gli sforzi volti a raggiungere una pace globale e giusta che garantisca l’accesso del popolo palestinese ai suoi diritti legittimi.

Al Presidente francese Emmanuel Macron ha evidenziato la necessità di lavorare sulle modalità per fermare le operazioni militari nella Striscia di Gaza.

Il Principe ereditario saudita ha affermato:

Il Regno cerca di intensificare la comunicazione, lavorare per calmare la situazione, fermare l’attuale escalation e rispettare il diritto internazionale umanitario, inclusa la revoca dell’assedio su Gaza, e lavorare per creare le condizioni per il ritorno della stabilità e ripristinare la situazione.

Anche la telefonata tra il Principe ereditario saudita e il Presidente iraniano, Ibrahim Raisi, è stata incentrata sull’escalation militare attualmente in corso a Gaza.